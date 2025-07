Inspeção da Saúde investiga dermatologista que terá registado cirurgias fora do país

A Inspeção da Saúde anunciou esta quinta-feira a abertura de um inquérito ao caso de uma médica dermatologista do Hospital Santa Maria que terá registado a realização de cirurgias enquanto estava ausente do país.

"Foi determinada a abertura de um processo de inquérito na sequência de notícias divulgadas por órgãos de comunicação social", adiantou a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) em comunicado.

O processo foi instaurado na segunda-feira.

Em causa está uma médica dermatologista que terá registado a realização de cirurgias em seu nome num dia em que participava num congresso em Itália, e que terá recebido 113 mil euros referentes a sete sábados de trabalho adicional.

De acordo com a IGAS, o processo de inquérito vai investigar os factos relacionados com a médica "sem prejuízo da articulação com as investigações eventualmente realizadas pela entidade empregadora".

Na terça-feira, o presidente do Hospital Santa Maria, Carlos Martins, disse aos deputados da Comissão de Saúde que se tratou de um "erro administrativo, que foi corrigido de imediato".

A médica em causa estava autorizada a "estar onde estava", mas as suas cirurgias não foram desmarcadas, explicou Carlos Martins, adiantando que as cirurgias foram feitas por outra especialista e que "não havia matéria para processo de inquérito".