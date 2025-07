Mais de 50 crianças e jovens morreram por afogamento nos últimos quatro anos

Mais de 50 crianças e jovens morreram por afogamento entre 2020 e 2023. Os dados são da Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), que, juntamente com a GNR, tem em curso a Campanha de Prevenção de Afogamentos.

De acordo com um relatório divulgado esta quinta-feira, o número de mortes e internamentos em crianças e jovens na sequência de um afogamento tem diminuído nas últimas décadas - de 28 para 10 no caso das mortes e de 49 para 10 no caso dos internamentos (anos 2002 e 2023 respetivamente).

No entanto, entre 2020 e 2023 o número médio de mortes por afogamento, por ano, subiu para 14 (quando 7,3 foi a média do triénio antecessor).

“Este facto, associado ao maior número de casos de afogamentos fatais e não fatais registados na imprensa nos últimos 5 anos, parece indiciar, ao contrário do que vinha acontecendo, uma tendência de aumento no número de mortes por afogamento”, lê-se no relatório.

A APSI assinala também que nos casos reencaminhados pelo 112 para o CODU/INEM, que incluem os acidentes de mergulho, se verificou um aumento em 2020, 2021, 2022 e 2023.

Maior número de mortes ocorre na faixa etária dos 15 aos 19 anos

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira, em 2023, houve 10 mortes por afogamento até aos 19 anos.

Nos últimos 13 anos analisados, em média, por ano, 10 crianças morreram na sequência de um afogamento e 21 foram internadas.

O maior número de mortes por afogamento ocorre na faixa etária dos 15 aos 19 anos e o maior número de internamentos na faixa etária dos 0 aos 4 anos.

Nos últimos quatro anos, para os quais existem dados disponíveis, 55 crianças e jovens morreram por afogamento (14 em 2020, 12 em 2021,19 em 2022 e 10 em 2023, de acordo com dados do INE): 19 crianças até aos 4 anos, 4 crianças entre os 5 e os 9 anos, 8 adolescentes entre os 10 e os 14 anos e 24 jovens entre os 15 e os 19 anos.

Em termos de padrões de ocorrência dos afogamentos com crianças e jovens: é nos rapazes que se verifica o maior número; as piscinas são o local onde acontecem mais; a tipologia de piscinas onde acontecem mais são as de uso particular; nos últimos anos tem havido poucos casos em poços e tanques e aumentado os casos em planos de água naturais (ex.: rio, praia); a maior parte dos afogamentos em piscinas foi com crianças dos 0 aos 4 anos; nos rios/ribeiras/lagoas aconteceram mais no grupo dos 10 aos 14 anos; nas praias verificaram-se mais no grupo dos 10 aos 14 anos; aconteceram mais em julho, agosto e junho.

Campanha de sensibilização

A APSI e a GNR estão a promover uma campanha de sensibilização, entre 16 de junho e 30 de setembro, para alertar as famílias sobre os perigos do afogamento infantil. A iniciativa visa reforçar a importância do cumprimento das regras de segurança junto à água, seja em praias, rios, barragens, piscinas ou tanques.

“Hoje, como antes, a finalidade máxima da Campanha é a sensibilização das famílias para a forma como o afogamento infantil ocorre - de forma rápida, silenciosa e em pouca água - e relembrar as medidas de segurança a respeitar junto da água, nomeadamente, nas piscinas e tanques, praias, rios, barragens e qualquer ambiente com água, independentemente da quantidade desta”, lê-se.

No comunicado conjunto, a APSI e a GNR recordam que na década passada, o valor médio do número de mortes situava-se abaixo das dezenas, na maioria dos anos (8,9/ano), “sendo que, na década atual, estes números estão a revelar-se absolutamente devastadores – a média anual ascendeu aos 14 mortos e também as chamadas para o 112 (incluindo acidentes de mergulho) não têm parado de aumentar”.