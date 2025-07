Oito feridos nas largadas de touros em Vila Franca de Xira

Oito pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, em incidentes com touros durante as festas do Colete Encarnado, que decorreram no passado fim de semana em Vila Franca de Xira, informou hoje a Câmara Municipal local.

Em comunicado, o município do distrito de Lisboa refere que durante as festividades, que decorreram entre 4 e 6 deste mês, houve um total de 66 feridos, sendo que oito decorreram de colhidas de touros, 31 de trauma/queda, 18 de doença súbita, duas de intoxicações e 17 por outras razões não especificadas.

No universo das 66 vítimas, duas delas ficaram com ferimentos graves, 11 ligeiros e 13 necessitaram de cuidados hospitalares.

As duas vítimas com ferimentos graves estão relacionadas com as colhidas de touros.

Relativamente à afluência, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira estima uma adesão entre as 300 e 400 mil pessoas durante os três dias de festa.

"A festa na rua conta sempre com muitos e bons momentos, como a noite da sardinha assada e do caldo verde. Nas tertúlias e na distribuição à população no Posto Público da sardinha assada, foram entregues 2.150 quilogramas de sardinhas, 1.330 pães, 1.375 litros de vinho Encostas de Xira e 500 litros de caldo verde", indica a nota.

Relativamente aos transportes, a autarquia refere que o serviço de autocarros "shuttle Colete Encarnado 2025" transportou 10.593 passageiros, sendo que a maior afluência se registou no sábado.

Entretanto, na quarta-feira, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP deu conta da detenção de quatro pessoas na operação das Festas do Colete Encarnado.

Em causa estão dois detidos por roubo e tráfico de droga, que ficaram sujeitos a apresentações bissemanais nas autoridades e a proibição de contactos com a vítima, bem como um homem suspeito de resistência e coação sobre funcionário (que ficou sob termo de identidade e residência) e outro suspeito de tentativa de homicídio e posse de arma proibida, que ficou em prisão preventiva.

A polícia não descreveu na nota as circunstâncias em que os crimes foram cometidos.