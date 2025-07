PJ detém suspeito de incêndio em Albergaria-a-Velha

A Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve o presumível autor do crime de incêndio florestal, ocorrido na terça-feira, na freguesia da Branca, concelho de Albergaria-a-Velha.

A detenção ocorreu “fora de flagrante delito” e contou com a colaboração do Núcleo de Proteção da Natureza do Destacamento Territorial de Águeda da GNR

Em comunicado, a PJ esclarece que o modus operandi consistiu “no recurso a chama direta para dar início ao incêndio em zona com bastante vegetação rasteira e seca, inserida numa mancha florestal de elevada dimensão”.

“Existiam, ainda, nas imediações diversas instalações industriais, bem como habitações”, acrescenta a nota.

De acordo com a polícia de investigação criminal, o fogo só não assumiu proporções de maior gravidade, porque foi detetado perto do seu início por populares que, imediatamente, deram o alerta, o que permitiu um combate rápido e eficaz.

Ainda segundo a judiciária, não foi possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos em investigação, sendo a atuação alicerçada num forte quadro de alcoolismo.

O detido, de 58 anos, será presente às autoridades judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial.