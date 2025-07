PJ detém suspeito de ter regado com gasolina e agredido com ferro mulher em Carnaxide

A Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve um homem, de 43 anos, “fortemente indiciado pela prática de crimes de ofensas à integridade física graves, de que foi vítima uma mulher de 70 anos”.

Em comunicado, a PJ esclarece que os factos foram participados na quarta-feira, tendo iniciado de imediato diligências para apurar as circunstâncias da ocorrência, determinar a responsabilidade do autor e o seu paradeiro, uma vez que, entretanto, se colocara em parte incerta.

“Veio a apurar-se que o suspeito, que passara a noite a fazer barulho e a gritar que iria pegar fogo ao prédio onde morava, em Carnaxide, ameaçando que mataria todos os vizinhos, partiu garrafas de vidro e derramou gasolina à porta da casa da vítima que, ao ter acorrido ao exterior para se inteirar do que se estava a passar, viu-se confrontada com o agressor munido com uma barra de ferro e com recipiente de combustível”, detalha a nota.

Segundo a polícia de investigação criminal, apesar da fragilidade da vítima, “em razão da sua idade e da debilidade física por doença crónica, foi regada com gasolina e agredida com o ferro nas costas, nos ombros e nos membros superiores, enquanto o agressor repetia insistentemente que lhe iria deitar fogo, o que não se consumou por, entretanto, ter sido socorrida pelo marido”.

“Como resultado das agressões, a mulher sofreu fraturas ósseas e traumas oculares e no aparelho digestivo, que determinaram o seu internamento em unidade hospitalar”, acrescenta a PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Cascais.