Portugal falha novos fundos para a alta velocidade mas projeto "não está em causa", garante a IP

A Infraestruturas de Portugal (IP) perdeu a corrida a novos fundos comunitários (Connecting Europe Facility for Transport) para apoiar o financiamento da Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, fez saber esta quinta-feira a empresa numa nota enviada à Renascença.



O apoio, no valor de 955 milhões de euros, seriam aplicados na primeira fase do projeto, ou seja, nos troços Porto - Oiã e Oiã - Soure. A gestora da infraestrutura ferroviária portuguesa garante, no entanto, que o insucesso da candidatura "não compromete a execução da Linha de Alta Velocidade".

A IP acrescenta ainda que a proposta de financiamento apresentada em janeiro foi "globalmente classificada como boa" pela Comissão Europeia, tendo alcançado 20 pontos em 25 possíveis, sendo que foi atribuída a classificação máxima (muito bom) em 4 dos 5 critérios avaliados.

Ainda assim, apesar da classificação da proposta portuguesa não foi suficiente para concorrer com as restantes neste concurso.

"O valor global das candidaturas apresentadas superou largamente o valor total disponível de 2,8 mil milhões de euros. Grande parte do financiamento foi direcionado para os países bálticos, Polónia, Grécia, Eslováquia e Chéquia, e em particular para projetos transfronteiriços", acrescenta.

A Infraestruturas de Portugal diz ainda que está a ser avaliada, em conjunto com o ministério das Infraestruturas e Habitação, uma candidatura à "repescagem", onde serão "redistribuir valores de financiamento já atribuídos e que, comprovadamente, não virão a ser utilizados".