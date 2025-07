Sócrates promete "demorar" e usar a "verdade" para se proteger

Foram três dias intensos esta semana, com uma relação áspera com a juíza Susana Seca, e com declarações cáusticas em relação ao Ministério Público.

No Campus de Justiça, em Lisboa, José Sócrates repetiu a fórmula de falar à entrada e à saída com os jornalistas, e assim, dar voz à defesa - uma vez que o que acontece dentro da sala de audiências não pode ser gravado ou filmado.

José Sócrates lembra que não há nenhuma acusação relacionada com isto, mas que é referido no despacho, só porque foi o Grupo Lena a ficar com algumas adjudicações. Na sua opinião, é uma "acusação à traição" por ter sido lançada para a praça pública quando estava preso.

José Sócrates fala numa campanha para demonizar a empresa Lena, para "desonrar" a empresa e o seu Governo, e lamenta a “violação do segredo de justiça” que considera que foi feita pelos procuradores do Ministério Público ao transmitir as acusações para a comunicação social através de fontes anónimas.

“ É absolutamente falso, não tem o mínimo de adesão à realidade ”, vociferou o antigo líder do PS, uma ideia que voltou a repetir durante as derradeiras declarações antes de ir descansar.

Sócrates rejeitou a ideia de que o Grupo Lena era a “ empresa do regime ”, vincando que o número de adjudicações no seu Governo diminuiu em relação aos executivos de António Guterres e de Durão Barroso.

O antigo deputado do PSD defende que a acusação co(...)

“Os procuradores usam o Parque Escolar para maldizer um Governo, uma linha política. O que eu não sabia é que o ódio político da direita ao Parque Escolar tenha contagiado os procuradores do Ministério Público.”

De manhã, o antigo primeiro ministro criticou ainda os procuradores do MP de agirem quase como opositores políticos, como se fossem deputados do PSD quando ele era chefe do Governo, ao fazerem considerações sobre as decisões em relação à PT.

“Isso é matéria da política. Pensava que estávamos a tratar de crimes aqui, mas se quer fazer de oposição ao meu governo da altura, eu respondo”, respondeu, com a sua habitual ironia.

Sobre a oferta pública de aquisição (OPA) à PT, José Sócrates garantiu que não se lembra do momento em que a SONAE considerou a posição do Governo hostil.

"As minhas declarações são a verdade. A questão é que a verdade me defende. E estou a dizer a verdade há mais de 10 anos”, atirou.

Dia mais calmo

Apesar dos habituais percalços, o dia acabou por ser ligeiramente mais calmo no Campus de Justiça, com menos tensão entre José Sócrates e a juíza Susana Seca, mas com críticas cada vez mais ferozes aos procuradores do Ministério Público. A palavra "falso" ou palavras da família foram proferidas dezenas de vezes.

Já no fim do dia, o antigo primeiro-ministro sugeriu à juíza que o tema do TGV seja abordado só na próxima semana e justificou-o: "Eu quero demorar-me".

A proposta foi aceite, e em tom de brincadeira citou um radialista brasileiro para dizer, com o cansaço: “Graças a Deus é sexta-feira, mas connosco é quinta-feira”, uma vez que o julgamento só é retomado na próxima terça-feira.

José Sócrates tem agora quatro dias para descansar e preparar a defesa na próxima semana. O julgamento vai depois ser interrompido para as férias judiciais, e só é retomado em setembro. Há mais de 40 sessões agendadas.