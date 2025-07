Tempo vai ficar mais fresco e há possibilidade de chuva

As previsões da meteorologia apontam para um tempo mais fresco e húmido a partir desta quinta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, com períodos de muita nebulosidade no litoral oeste, onde há possibilidade de precipitação fraca, vento fraco a moderado e descida de temperatura, exceto na costa sul do Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16º C, em Bragança e Leiria, e os 21ºC, em Castelo Branco, e as máximas entre os 22ºC, em Viana do Castelo, e os 36ºC, em Castelo Branco, Bragança e Beja.

O IPMA colocou mais de 20 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco em perigo máximo de incêndio rural.

Em risco muito elevado e elevado estão vários concelhos do Norte, Centro e Algarve.