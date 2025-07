Terceira travessia do Tejo inclui ponte entre Barreiro e Seixal

A terceira travessia do Tejo será uma ponte rodoferroviária e deverá incluir também uma ligação entre o Barreiro e o Seixal, anunciou esta quinta-feira o Governo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



O ministro das Infraestruturas fez um ponto de situação sobre a terceira travessia do Tejo (TTT) na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de hoje, onde foi aprovado o ínicio do processo da privatização da TAP, e salientou que a decisão para esta travessia será uma ponte rodoferroviária, como apontou o estudo preliminar.

Adiantou ainda que "estão em curso até ao primeiro trimestre de 2026 os estudos prévios, nomeadamente da ligação ao eixo norte-sul, a atualização das ligações de Alta Velocidade e Convencional na TTT e a ligação ao IC21 no Barreiro, e o estudo de impacte ambiental".

Está também em análise o modelo de gestão ou concessão que vai ser feito, acrescentou.

Na apresentação, consta ainda a decisão de inclusão de uma ponte Barreiro -- Seixal, que será rodoviária.

Em maio do ano passado, o Governo aprovou a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado.

Decidiu também mandatar a Infraestruturas de Portugal (IP) para concluir os estudos para a construção da Terceira Travessia do Tejo e da ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa-Madrid.