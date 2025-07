Anjos vs. Joana Marques. Humorista fala esta sexta-feira e Tatanka vai ao tribunal

A humorista Joana Marques que vai ser ouvida esta sexta-feira em tribunal, no âmbito da ação interposta pelo grupo musical Anjos, não quis prestar declarações à chegada para a quarta sessão do julgamento.

Já o músico Tatanka, testemunha da dupla constituída por Nelson e Sérgio Rosado, mostrou-se algo desconfortável por ter de testemunhar, revelando que tentou desencorajar a dupla musical de ir a tribunal. Reconhece que pode fazer pouco fazer pouco neste processo.

“Eu não me quero aqui pôr nem de um lado nem de outro, acho que os Anjos também estão no seu direito. Se se sentiram, efetivamente, prejudicados e se têm provas, efetivamente, se calhar estão no seu direito, eu não sei, não me cabe a mim julgar”, disse aos jornalistas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Questionado sobre os pedidos de mandados para prestar depoimento sob detenção, não validados pelo tribunal, Tatanka disse que “fiquei espera que a polícia me fosse buscar, mas não foi, então tive que vir pelo meu próprio pé”.

“Cá estou, obviamente, de livre e espontânea vontade, com toda a vontade de poder ajudar, sendo que tenho a perfeita consciência de que não posso ajudar muito”, rematou.

O caso chega a tribunal na sequência de um vídeo publicado por Joana Marques sobre uma atuação dos Anjos, antes de uma prova do MotoGP em Portimão, em que estes cantaram o hino nacional. Os cantores pedem uma indemnização de 1 milhão e 118 mil euros.