Atuação do INEM no caso da grávida da Nazaré foi "a mais adequada"

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) garantiu esta sexta-feira que foi "a mais adequada" a atuação do organismo no caso da grávida da zona da Nazaré que perdeu o bebé de 26 semanas na quinta-feira.

O INEM "lamenta profundamente" que "apesar dos esforços de todas as equipas envolvidas", o desfecho da situação não tenha sido "o desejado" e "expressa sentidas condolências à família".

Segundo o organismo, o seu Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) "recebeu, via SNS 24, uma chamada às 08:24 para apoio a uma utente, com uma gravidez de 26 semanas" e "após realização da triagem, foi enviada ao local, às 08:25, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM de Alcobaça e uma Ambulância dos Bombeiros da Nazaré".

"O CODU tem registo da chegada dos Bombeiros da Nazaré ao local às 08:27 e da SIV de Alcobaça às 08:34", adianta.

Refere ainda que "após a avaliação da utente, a equipa da ambulância SIV de Alcobaça contactou o CODU para transmitir os dados clínicos da ocorrência", tendo este dado "indicação para transporte para o Hospital de Leiria e ativação da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) ".

Acrescenta que o CODU contactou "o serviço de Obstetrícia do Hospital de Leiria para preparação da receção da utente" e "a equipa médica da Ambulância de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP) do INEM para eventual apoio".

"Às 09:16, a SIV de Alcobaça informou o CODU que o parto tinha ocorrido e que a equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação estava a prestar os cuidados necessários, e que estariam a 10 minutos do Hospital de Leiria", tendo o CODU "registo da chegada dos meios ao Hospital de Leiria às 09:27".

A seguir, foi contactada novamente a equipa médica da TIP e colocada em conferência com o serviço de obstetrícia do Hospital de Leiria. Após ter recebido a "informação de que o recém-nascido tinha falecido na unidade hospitalar", às 09:53, o CODU desativou a TIP, adianta o INEM.

Num esclarecimento à Lusa, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria também garantiu que foram acionados todos os meios disponíveis para dar uma resposta rápida e eficaz à grávida que perdeu o bebé. "Desde o primeiro momento, foram acionados todos os meios disponíveis para assegurar a resposta mais rápida e eficaz possível, dentro dos protocolos clínicos estabelecidos".

Segundo a ULS de Leira, "o parto ocorreu com a presença da equipa médica da VMER, que iniciou de imediato as manobras de reanimação ao recém-nascido" e "estas manobras continuaram durante o transporte até à unidade hospitalar e na sala de emergência".

Salientou que, "atendendo à idade gestacional --- 26 semanas --- e à condição de grande prematuridade, foi prontamente solicitado o apoio do Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], com o objetivo de garantir uma eventual transferência para uma unidade com cuidados de neonatologia diferenciados".

"Lamentavelmente, apesar de todos os esforços médicos, não foi possível reverter a situação, tendo o bebé vindo a falecer", referiu, adiantando que o casal está a ser acompanhado pela sua equipa de Psicologia.