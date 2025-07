Banhos desaconselhados nas praias Angeiras Norte e Labruge devido a descargas

Os banhos nas praias de Angeiras Norte, em Matosinhos, e Labruge, em Vila do Conde, ambos concelhos do distrito do Porto, estão desaconselhados desde hoje devido a descargas no rio Onda, revelou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Na sua página oficial de Internet, a APA sublinhou que os banhistas não devem tomar banho naquelas praias por precaução, após terem sido detetadas descargas no rio Onda.

Também na praia de Matosinhos, os banhos estão interditados desde quarta-feira, depois de terem estado desaconselhados desde segunda-feira, devido à contaminação microbiológica da água.

Na quinta-feira, a Câmara Municipal de Matosinhos exigiu à APA e à GNR que atuem imediatamente perante o "grave foco de poluição" detetado na praia de Angeiras Norte, proveniente de uma descarga.

"A Câmara de Matosinhos exige que as entidades competentes, nomeadamente o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR e a APA, assim como aos demais organismos com responsabilidade nesta matéria, que atuem com eficácia e urgência porque não basta monitorizar, é preciso agir", referiu a autarquia, num comunicado enviado à Lusa.

Segundo o município, liderado pela socialista Luísa Salgueiro, é imperativo que as análises da água tenham resultados em tempo útil e que se identifique imediatamente a origem "desta descarga criminosa".

O foco de poluição na praia de Angeiras Norte é resultado de uma descarga no rio Onda, em Vila do Conde, ocorrida na terça-feira, revelou.