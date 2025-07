Detido suspeito de abuso sexual de criança durante festival de música em Sesimbra

As autoridades detiveram um homem, de 39 anos, suspeito de abuso sexual de uma criança de 12 anos durante um festival de música em Sesimbra, ocorrido em junho, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo explica a PJ, em comunicado, o caso ocorreu durante o Festival Ícaros, realizado no concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal, "no interior de uma habitação que servia de residência temporária", localizada no recinto do evento.

"Aproveitando-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, filha de uma amiga sua, o suspeito sujeitou-a a diversos contactos de natureza sexual, os quais não só terão tido consequências mais graves porque, a dada altura, uma outra criança apareceu junto à porta da habitação", descreve a nota.

O detido, sobre o qual "recaem indícios de que anteriormente terá praticado crimes de idêntica natureza, ficou sujeito a medidas de coação não privativas da liberdade.

No final de junho, quando este caso se tornou público, a organização do Ícaros - Festival Música e Medicina publicou um comunicado na sua conta no Facebook a lamentar "um crime muito grave ocorrido durante o festival, envolvendo abuso de menor".

"Este comportamento é absolutamente inaceitável e representa uma grave violação dos valores e padrões que defendemos no festival", criticou a organização, adiantando que apoiou "os afetados por este crime" durante todo o processo.

Os responsáveis pelo festival sublinham que "ninguém poderia esperar tal ação" e que "este tipo de situação está completamente fora" do seu controlo.

Acrescentam que, depois de contactar as autoridades, todo o processo foi seguido de perto, assegurando que estão atentos e "a fazer o possível para garantir que a justiça seja feita".

"Lamentamos profundamente que este incidente tenha ocorrido e estamos totalmente empenhados em tomar todas as medidas necessárias para garantir que algo como isto nunca mais aconteça", lê-se no comunicado.