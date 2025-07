Diretor da PSP dececionado com agentes suspeitos do crime de tortura

O diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, manifestou-se esta sexta-feira dececionado com a detenção de dois agentes por suspeitas de tortura, considerando que "um só caso é mau", mas garantiu que as pessoas podem continuar a confiar na polícia.

"Ninguém gosta de alegações nas instituições que serve, porque os 20.000 polícias que temos dão o seu melhor todos os dias (...) e um só caso já é mau. Um só caso não agrada a ninguém, não agrada ao diretor nacional da PSP, a nenhum dos polícias, nem às instituições que trabalham connosco, mas a vida em sociedade é assim. É por isso que temos leis, Constituição, autoridades policiais e judiciárias e nós, em termos de credibilidade, temos um rigoroso controlo interno. Ao mesmo tempo fico - como é natural - dececionado que possa haver um caso, mas é sinal que as instituições estão a funcionar", disse Luís Carrilho.

O diretor da Polícia de Segurança Pública, que falava aos jornalistas à margem das celebrações do 87º aniversário da Polícia Municipal do Porto, recusou-se a comentar o caso em específico por estar em segredo de justiça e considerou ser necessário deixar agora as instituições funcionar e fazer o seu trabalho de investigação.