Fim de semana com chuva ou chuviscos e possibilidade de trovoada

Além da descida das temperaturas, os próximos dias devem ficar marcados pela ocorrência de chuva ou chuviscos.

Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu em geral muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde e períodos de chuva fraca, em especial no litoral oeste e até ao início da tarde.

As previsões apontam também para possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada nas serras do extremo norte durante a tarde.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte na costa sul do Algarve durante a tarde, em especial no sotavento.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12º C, na Guarda, e os 18ºC, em Aveiro, e as máximas entre os 23ºC, em Viana do Castelo, e os 28ºC, em Santarém.

Mogadouro, no distrito de Bragança, Tabuaço no distrito de Viseu, e Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, encontram-se em risco máximo de incêndio rural.

Em risco muito elevado e elevado estão vários concelhos do Norte, Centro e Algarve.

No Sábado, o céu deve apresentar-se em geral muito nublado com possibilidade de ocorrência de chuva fraca, em especial no litoral oeste. Descida da temperatura máxima, em especial no interior.

Para domingo, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado na região Sul a partir do meio da manhã e no interior Norte e Centro a partir do meio da tarde e possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro.