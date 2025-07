Incêndio que atingiu fábrica de sucata em Gaia em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou numa fábrica de sucata em Vila Nova de Gaia já está em fase de rescaldo, disse à Lusa a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Uma porta-voz do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto da ANEPC disse que os meios no local estão "a terminar os trabalhos de finalização", que começaram por volta da 1h00.

Segundo a página na Internet da ANEPC, pelas 5h45 estavam no local 109 operacionais e 41 viaturas.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 14h54 de quinta-feira e a empresa em causa é Sucateira Constantino Fernandes Oliveira & Filhos, SA, em Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

Os residentes na periferia da fábrica de sucata foram aconselhados a fechar as janelas devido ao muito fumo que estava a ser libertado, disse à Lusa José Viana, segundo comandante dos Sapadores de Vila Nova de Gaia.

"Pontos sensíveis e pontos críticos não temos nada, já conseguimos delimitar em todo o perímetro com as máquinas [da empresa], para que o incêndio não se propague para mais lado nenhum", detalhou.

Num balanço pelas 22h20, altura em que o incêndio já tinha sido dado como dominado, o comandante sublinhou que os trabalhos estavam a ser dificultados devido "ao tipo de combustível e dimensões da zona do incêndio".

Um empregado da empresa sofreu ferimentos leves, enquanto um bombeiro foi assistido, mas não precisou de tratamento hospitalar, acrescentou José Viana.

A porta-voz do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto da ANEPC confirmou à Lusa que não foram registados mais ferimentos.