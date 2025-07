Incêndio que atingiu fábrica de sucata em Gaia já está circunscrito

[Notícia atualizada às 12h22 de 11 de julho de 2025]

O incêndio que deflagrou numa fábrica de sucata em Vila Nova de Gaia já está circunscrito, mas os moradores da zona devem manter as janelas fechadas devido ao fumo, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores de Gaia.

"Continuamos em trabalhos, mas o incêndio está circunscrito. Este rescaldo é mais demorado do que o habitual, do que um rescaldo rural, por exemplo, porque esta é uma indústria de transformação de metais, pelo que tem muito material combustível", disse Rui Ribeiro, cerca das 10h30.

O comandante dos Sapadores de Gaia voltou a recomendar aos moradores da zona que "mantenham as janelas fechadas para evitar problemas de saúde e mau estar devido ao fumo".

"Enquanto existir combustão, pode ocorrer fumo. Mantenham as janelas fechadas", disse.

À Lusa, sem conseguir prever quanto tempo demorará o rescaldo, Rui Ribeiro disse que agora "tudo está focado em remover o material combustível e carregar o terreno com água para eliminar os focos de incêndios".

Questionado sobre o estado da empresa, a Sucateira Constantino Fernandes Oliveira & Filhos, SA, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, Rui Ribeiro disse acreditar que esta "terá possibilidade de operar a curto prazo".

Quanto a feridos, o responsável confirmou que quatro bombeiros e um trabalhador da fábrica receberam assistência, mas não necessitaram de ir ao hospital.

"Foi uma noite trabalhosa, mas felizmente só registamos vítimas leves", frisou.

O alerta para este incêndio foi dado pelas 14:54 de quinta-feira.

Hoje, no local, permanecem 83 bombeiros apoiados por 33 veículos.

Além dos Bombeiros Sapadores de Gaia, estão empenhados nos trabalhos "todas as corporações do concelho e diversas de fora do município", concluiu Rui Ribeiro.