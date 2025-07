Limite do humor? "São aqueles que estão na lei", responde Joana Marques

Joana Marques assegura que "fazer rir" era a sua única intenção quando publicou o vídeo dos Anjos a cantar o hino nacional no seu Instagram.

A humorista está a ser ouvida, esta sexta-feira, em Tribunal, e responde a perguntas da juíza.

Questionada sobre o que pretendia ao publicar o vídeo em abril de 2022, com a dupla a cantar o hino nacional durante um evento da Moto GP, Joana Marques garante que não quis manchar os irmãos, mas apenas fazer o que faz no seu trabalho.

“Era para rir. Às vezes há um peso grande sobre a intenção, fazer rir é a única intenção que tenho”, afirmou, no Juízo Central Cível de Lisboa.

A juíza perguntou depois como é que tecnicamente fez o vídeo, Joana Marques ironizou: "Nunca esperei que esta obra de um minuto fosse tão escrutinada".

Juíza: "No humor nada é sagrado"

Perante várias perguntas da advogada dos Anjos, sobre o vídeo poder constituir uma "ofensa nacional" por colocar o hino em causa, foi a própria juíza a intervir.

"No humor nada é sagrado, tudo é criticável", avisou a juíza.

"Se formos riscando, não vai sobrar humor nenhum"

Já na reta final do depoimento, Joana Marques disse compreender o mal-estar provocado pelo vídeo que publicou, mas alerta que se isso for motivo para apagar cada conteúdo, a sociedade caminha para ser cada vez menos tolerante.

“Não há nenhum humor que não vá ofender ninguém. O humor que não ofenda não existe. Se formos riscando, o que vai sobrar é humor nenhum”, defende a radialista.



A humorista diagnostica uma má relação dos Anjos com o humor: "“Percebo que não há uma boa relação com o humor. Quando eles participam, com o Hérman, por exemplo, gostam, mas quando escapa ao controlo não gostam tanto".

Joana Marques vinca que "ninguém está a salvo" do ridículo.

A sessão foi interrompida depois das 12h e retomada para lá das 14h, para as alegações finais. A defesa de Joana Marques espera que a sentença saia este ano.

[artigo em atualização]