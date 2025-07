Mais de metade dos bebés nascidos às 26 semanas não sobrevive, alerta Comissão de Saúde da Mulher

É superior a 56% a taxa de mortalidade entre bebés que nascem às 26 semanas de gravidez, o que reflete os desafios da imaturidade extrema, mesmo em contextos de cuidados intensivos de excelência.

Este esclarecimento da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, enviado à Renascença, surge na sequência do caso do recém-nascido com 26 semanas de gestação que nasceu a bordo de uma ambulância dos Bombeiros da Nazaré e morreu à chegada ao hospital de Leiria.

É um episódio que, segundo a Comissão, presidida por Alberto Caldas Afonso, "justifica uma reflexão serena e informada sobre o modo como Portugal responde, de forma sistemática e organizada, a situações clínicas nos limites da viabilidade neonatal.”

Segundo o Registo Nacional de Recém-Nascidos de Muito Baixo Peso, entre 2019 e 2024 nasceram em Portugal 479 bebés com idade gestacional inferior a 26 semanas.