Montenegro. "Desburocratização não vai significar mais chico-espertismo"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu, durante um discurso esta sexta-feira na primeira edição do "Conversas com Fomento", promovido pelo Banco Português de Fomento em Santa Maria da Feira, que a reforma do Estado "não vai significar mais chico-espertismo".

A falar para uma plateia preenchida de empresários, Luís Montenegro admitiu que a reforma do Estado, que apresenta como um dos desígnios do executivo para esta legislatura, trará "resistências", que garante estar pronto para enfrentar.

"Vai haver vozes que se vão levantar e que vão dizer que a desburocratização facilita decisões mais ponderadas ou, eventualmente, decisões mais facilitadas", antecipou.

A dirigir-se para essas vozes, o chefe de Governo sublinhou que "cada diminuição de burocracia e de procedimento tem de corresponder a um aumento de responsabilização e penalização da infração", algo que acredita que também é vontade dos empresários.

"Os bons empresários, que querem crescer, os empresários que querem elevar o potencial de crescimento das suas empresas, são empresários que querem cumprir as regras", disse.

Primeira medida de simplificação para as empresas arranca a 15 de julho

Antes de discursar Luís Montenegro, também a intervenção do ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, tinha reforçado a necessidade de simplificar processos administrativos.

O governante disse que o Estado "não deve estorvar as empresas", algo que fará "privilegiando a fiscalização a posteriori nos processos de licenciamento industrial, em vez das vistorias prévias, no cumprimento dos prazos em que o Estado costuma ser implacável quando as empresas não cumprem, mas se atrasa sistematicamente ele próprio".

Entre as medidas mais urgentes está "fazer circular menos papéis entre as empresas e o Estado quando este já está na posse da informação".

"Já a partir do próximo dia 15 de julho, todas as empresas que se candidatem a fundos europeus vão passar a ser dispensadas de apresentar" uma série de documentos, entre eles "a certidão permanente, certidão de não dívida à Segurança Social, certidão de não dívida à Autoridade Tributária, o certificado PME, a informação empresarial Simplificada e a declaração de empresa única ou autónoma", anunciou.