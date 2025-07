Prisão preventiva para dois suspeitos na Operação Nexus

Dois suspeitos na Operação Nexus ficam a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, revelou esta sexta-feira o Tribunal Judicial da Comarca do Porto. São suspeitos de crimes relacionados com fundos europeus.

Também ficam proibidos de contactar outros arguidos no processo, testemunhas e com funcionários de um grupo comercial, indica o tribunal, em comunicado enviado à Renascença.

Um dos suspeitos em prisão preventiva é funcionário da Universidade do Porto e outro colaborador da empresa DecUnify, adianta o Jornal de Notícias.

Outros três arguidos na Operação Nexus ficam em liberdade, com termo de identidade e residência, e suspensos de funções.