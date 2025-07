Rede de tráfico de droga desmantelada em Portugal. Há 49 detidos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) desmantelou, entre o dia 7 e 11 de julho, uma rede de tráfico de droga, que operava em oito distritos de Portugal Continental e no Sul de Espanha.

Em comunicado, a GNR indica que foram detidas 49 pessoas, “suspeitas da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa e detenção de arma proibida”.

A operação de combate ao tráfico de estupefacientes foi realizada através da Unidade de Intervenção e com a cooperação da Guardia Civil do Reino de Espanha e resultou de uma investigação criminal, conduzida pelo Grupo de Intervenção de Operações Especiais da GNR, que decorria há 38 meses.

“No decurso da referida investigação, foram identificados diversos suspeitos de nacionalidade espanhola, facto que potenciou uma estreita colaboração com a Guardia Civil, ao abrigo da Cooperação Policial Internacional”, acrescenta a nota.

Segundo a GNR, em território português, foram detidas 32 pessoas e cumpridos 32 mandados de busca domiciliária, 21 mandados de busca não domiciliária e 35 mandados de busca/apreensão de veículos.

“Em território espanhol, foi ainda detida uma pessoa e cumpridos seis mandados de busca domiciliária, para além de 16 detenções já ocorridas, estas, ao longo dos 38 meses de investigação”, lê-se na nota.

Segundo a GNR, no decurso da operação, foi apreendido diverso material: 7 toneladas de haxixe, 650 kg de cocaína,18 embarcações de alta velocidade, com um valor estimado de cerca de 8 milhões de euros, 40 motores de alta potência, com um valor estimado de cerca 2 milhões e meio de euros, 780 mil euros em numerário, 11 armas de fogo e 24 veículos automóveis.

Ainda de acordo com a GNR, a operação teve como principal objetivo “debelar a cadeia logística destes grupos de suspeitos que se dedicavam ao tráfico de estupefacientes, afetando, fortemente, a sua capacidade de distribuição de estupefaciente no território da península ibérica, contribuindo, dessa forma, para um aumento do sentimento de segurança das suas populações”.

O conjunto de ações desenvolvidas contou com o reforço de militares da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, da Unidade de Ação Fiscal e de oito Comandos Territoriais da GNR, para além do apoio do Instituto Nacional de Emergência Médica.