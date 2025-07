Setor equestre em Alter do Chão vale mais de três milhões por ano

O presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão, Francisco Miranda, estima que o impacto económico do setor equestre no concelho é superior a três milhões de euros/ano.

"Temos estudos que dizem que o impacto direto do setor equestre em Alter do Chão supera os três milhões de euros ano. Isso, para nós, um concelho pequeno, é de extrema relevância", diz o autarca à Renascença, na véspera do arranque do Horse Economic Forum (HEF II), um encontro internacional de referência da economia equestre.

O autarca e porta-voz oficial do Horse Economic Forum, que decorre esta sexta-feira e no sábdo, diz que depois da primeira edição, em 2023, a autarquia comprometeu-se a dinamizar a iniciativa a cada dois anos. "A Câmara não pode deixar de estar associada a este progresso. Aquilo que pretendemos é dinamizar a economia do cavalo em Alter do Chão", argumenta.

Francisco Miranda destaca que o encontro "debruça-se sobre aquilo que é o ex-líbris do concelho e que nos faz distintos, que é a nossa Coudelaria de Alter e o estado de produto que é ali criado: o cavalo lusitano Alter-real".

"Estamos a falar da coudelaria mais antiga do mundo, que ganhou, nos últimos anos, uma projeção de alto nível com a gestão da Companhia das Lezírias."

"A Coudelaria de Alter está a viver um dos períodos áureos da sua história. E, nesta altura, a Câmara não pode deixar de estar associada a este progresso. Aquilo que pretendemos é dinamizar a economia do cavalo em Alter do Chão", enfatiza.