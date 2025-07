"É tudo falhado". Ativistas manifestam-se em Lisboa nos 50 anos da independência de São Tomé

Para Quenilson Mendes Marques, organizador da manifestação, São Tomé e Príncipe "continua a ser um país 100% dependente" do exterior e essa situação demonstra a "incompetência" e o "falhanço" dos governos que se sucedem na gestão do país.

Honório Lavres de Oliveira, gestor contabilístico e emigrante há 15 anos no Reino Unido, disse à Lusa que se juntou à manifestação como sinal de luta "em prol do desenvolvimento" dos seus conterrâneos, que em São Tomé e Príncipe estão "num sofrimento tão longo" .

"É por isso, este motivo que me traz cá, o tema desta manifestação obriga-me e obriga qualquer um em colaborar, no sentido de minimizarmos e com maior ênfase aos nossos governantes, que toque na cabeça dos nossos governantes, algo que seja o melhor. Ou melhor, em poucas palavras, dizer para mudar o "chip", mudar o "chip" da governação para o bem-estar de todos. É esta preocupação que me trouxe cá", reitera.

Na manifestação, que partiu da praça do Marquês de Pombal e desceu a avenida da Liberdade, pelo passeio lateral, em direção à praça do Comércio, uma grande bandeira de São Tomé e Príncipe e um cartaz em que se lia "50 anos falhados, 50 anos de destruição".

Empunhando cartazes manuscritos, os manifestantes gritaram palavras de ordem contra a corrupção e apelaram à unidade de todos os são-tomenses.