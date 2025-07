Indústria têxtil preocupada com tarifas dos EUA. "Vai haver retração do consumo"

A Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) está preocupada com os impactos que as tarifas de 30% sobre as importações europeias dos Estados Unidos, anunciadas este sábado pelo Presidente Donald Trump, podem ter no setor.

À Renascença, o presidente Mário Jorge Machado, admite que o mercado norte-americano é importante para as empresas portuguesas, que exportam para o país "cerca de 500 milhões de euros por ano, ou seja, 8% do valor do total".

"É um dos poucos mercados que cresceu o ano passado e até teve algum crescimento nos primeiros meses deste ano, porque as encomendas já estavam colocadas no final do passado, mas é uma situação que se pode vir a alterar", antecipa.

O empresário salienta que a Comissão Europeia (CE) tem sabido dar uma "resposta forte" às imposições de Trump, mas "a incerteza é sempre preocupante para quem tem, no final do mês, de pagar salários e impostos, porque as empresas vivem daquilo que vendem aos seus clientes e com uma guerra tarifária, vai haver uma retração do consumo".

"Esperemos que seja só uma questão negocial, porque senão vai ser negativo para ambas as economias", remata.