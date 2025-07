PJ detém dois suspeitos de homicídio em Mangualde

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, por suspeita de um crime de homicídio qualificado, ocorrido sexta-feira em Mangualde.

Em comunicado, a PJ esclarece que os factos tiveram origem numa discussão entre os suspeitos e a vítima, de 59 anos, por motivo fútil.

“No seguimento do desentendimento, os suspeitos agrediram brutalmente a vítima, desferindo-lhe murros e pontapés, que a atingiram em várias partes do corpo, com especial incidência na zona da cabeça, acabando por provocar-lhe a morte”, especifica a nota.

De acordo com a polícia de investigação criminal, a assistência médica foi acionada, mas chegada ao local a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, tendo sido declarado o óbito.

“No decurso da investigação, foi possível reunir elementos probatórios, que permitiram avançar para a detenção dos agressores”, acrescenta a PJ.

Os detidos, de 39 e 60 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.