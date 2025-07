Presidente da AGIF defende alterações à gestão das florestas

No mesmo período do ano passado, tinham ocorrido cerca de 2 mil fogos que consumiram pouco mais de 3 mil hectares.

O sistema de gestão integrada de fogos rurais da Agência Integrada para a Gestão de Incêndios tem um novo portal com informações sobre os fogos no país.

À Renascença , Tiago Oliveira diz que o nosso país continua vulnerável aos efeitos do clima devido à má gestão do território, especialmente das florestas abandonadas, como pinhais e eucaliptais, e áreas de mato sem pastoreio.

O responsável assinala, ainda, que “face ao ano anterior, o mês de junho foi bastante quente; houve um maior número de ocorrências, que resultaram em mais incêndios e, consequentemente, numa área ardida de 10 mil hectares. Mas, face à média, esta área ardida está 40% abaixo da média dos últimos 10 anos – embora seja superior à do ano passado.”

O presidente da AGIF realça que o mês de junho está habitualmente associado a incêndios de natureza agrícola, por causa das safras dos cereais, da gradagem dos restolhos, em Castelo Branco, no Nordeste Trasmontano, no Vale do Tejo e em todo o Alentejo.

“A norte do Tejo, começámos a ver que as atividades tradicionais de queima de sobrantes também começam a surgir, porque a vegetação secou mais depressa do que era habitual. Estamos a ter alguns incêndios, mas são situações perfeitamente geríveis com o sistema de combate, que está mais musculado”, acrescenta.

Nestas declarações à Renascença, Tiago Oliveira pede mais debate político sobre as causas dos incêndios e defende mais controlo dos territórios e mais financiamento para as autarquias.

“O Parlamento e os partidos políticos têm que se debruçar sobre as causas que estão a gerar este problema, que é a falta de rendimento económico. Por um lado, 97% da propriedade é privada e, portanto, os proprietários tomam decisões racionais com base na falta de valor e, por isso, acabam por abandonar. Também há a questão do regime sucessório, que não está a permitir uma atividade ou uma utilização eficiente do recurso terra. Temos muitas propriedades que são heranças assentes, heranças indivisas, em que o proprietário não assume essa gestão”, defende.

Por fim, o presidente da AGIF diz que “é necessário mudar também a lei de financiamento das autarquias, para que estas possam ter os recursos necessários para efetuar mais prevenção e ser beneficiadas quando as coisas correm bem”.