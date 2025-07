TAP: Abertura a investidores fora da UE levanta dúvidas sobre controlo e viabilidade

O especialista em aeronáutica e antigo gestor da Iberia e da PGA, Rui Quadros, recorda que o Regulamento (CE) n.º 1008/2008 determina que a TAP só manterá a sua licença europeia se mais de 50% do capital e do controlo efetivo estiverem nas mãos de entidades da União Europeia.

Olhando para o caso português em concreto, diz que "não é fácil vislumbrar que grupo fora da UE poderia estar disponível para entrar no capital da TAP", mas recorda que a Turkish Airlines deu sinais de poder considerar entrar no capital da Air Europa, e a Qatar Airways e a Ethiopian Airlines têm várias participações em companhias estrangeiras.

Também o fundador e consultor da SkyExpert, Pedro Castro, vê poucas probabilidades de investidores extra-UE avançarem com propostas concretas. Porém, sublinha que o modelo anunciado esta semana pelo Governo - com a venda de até 44,9% da companhia a um investidor privado e 5% reservados para trabalhadores - permite, em teoria, atrair grupos não europeus, tal como aconteceu com a Alitalia.

Até ao momento, as três gigantes europeias Air France-KLM, Lufthansa e IAG foram as únicas a confirmar oficialmente o interesse no processo de reprivatização da TAP.

No entanto, Rui Quadros alerta que qualquer participação minoritária de fora da UE " será alvo de escrutínio rigoroso pela Direção Geral da Concorrência Europeia (DGComp), especialmente se houver sinais de controlo indireto, como se viu no caso Etihad-Alitalia".

Ainda assim, refere que é possível que surjam interessados, embora com participação limitada. A Turkish Airlines, a Qatar Airways ou grupos do Golfo e da Ásia são alguns exemplos apontados pelo responsável de empresas fora da UE que poderão demonstrar curiosidade pelo processo.

O Governo português deu esta semana o pontapé de saída para a venda da TAP com a aprovação do decreto-lei correspondente em Conselho de Ministros, que ainda terá de ser promulgado pelo Presidente da República.

O calendário inicial aponta para que as quatro etapas do processo sejam concluídas no prazo de um ano, embora o prazo esteja dependente de aprovações regulatórias, nomeadamente da DGComp.

A operação será realizada através do modelo de venda direta, estando reservado até 5% para os trabalhadores, como prevê a lei das privatizações. O comprador terá preferência pela percentagem que não for subscrita pelos trabalhadores.

O modelo que vai ser incluído no caderno de encargos prevê ainda partilha da gestão através de um acordo parassocial que será discutido com o futuro comprador. O objectivo passa pelo comprador ficar com a gestão operacional do dia a dia, mas o Estado ter uma palavra a dizer sobre decisões críticas como a manutenção do "hub" [plataforma de distribuição de voos] e rotas estratégicas.

Além da partilha de gestão, os candidatos à compra terão de apresentar um plano industrial sólido, o qual deve assegurar o crescimento sustentável da TAP, mantendo a sua marca e garantindo que a empresa continuará a ter sede e direção efetiva no país.