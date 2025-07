Um morto e quatro feridos em colisão entre dois veículos no concelho do Montijo

Um homem, de 72 anos, morreu e outras quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre dois veículos ocorrida este sábado no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 4 (EN4), tendo o óbito do homem sido declarado no local por um médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Os quatro feridos foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, adiantou.

A colisão entre os dois veículos, um ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, aconteceu na EN4 perto da localidade de Faias, na zona da União das Freguesias de Pegões, segundo a GNR.

O alerta para o acidente foi dado às 18:23, de acordo com o comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 27 operacionais, dos bombeiros, do INEM e da GNR, apoiados por 12 veículos, incluindo as viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro e de Setúbal.