Carneiro fala em "espetáculo degradante" com saúde e defesa a empurrarem responsabilidades

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, criticou este domingo o "espetáculo degradante" que é ver várias estruturas do Estado a empurrar responsabilidades na área da saúde e prometeu apresentar uma resposta para a coordenação da emergência hospitalar.

"Como se vê, hoje estamos muito pior do que aquilo que estávamos quando o PS estava em funções e assistimos a um espetáculo degradante de várias estruturas do Estado a empurrarem as suas responsabilidades de uns para os outros, da defesa para a saúde, da saúde para a defesa. Falta um plano estruturado relativo às emergências hospitalares", disse José Luís Carneiro.

O secretário-geral do PS, que falava aos jornalistas em Lousada, no distrito do Porto, onde participou na apresentação de Nelson Oliveira como candidato à Câmara Municipal nas autárquicas de 12 de outubro, antecipou que o tema da saúde e das urgências é um dos que levará ao debate do Estado da Nação.

"Quero dizer que esse é um dos temas que levaremos ao debate do Estado da Nação, mas vou dizer ao senhor primeiro-ministro de que, se não tiver o Governo a competência para apresentar uma resposta, o PS vai apresentar uma resposta para a coordenação da emergência hospitalar", disse.

Para José Luís Carneiro, o que se está a passar na saúde "é a ilustração de uma falta grave de coordenação entre diferentes serviços do Estado e mostra o quão grave foi a decisão do Governo de colocar em causa uma reforma que estava em curso e que foi adotada pelo Governo do PS".

"Este Governo fez uma quebra com essa reforma que estava em curso, exonerou o responsável da estrutura executiva do SNS e avançou com medidas experimentais", criticou.