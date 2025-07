Detidas duas mulheres na Nazaré suspeitas de pertencerem a rede que assaltava casas

A PSP deteve duas mulheres na sexta-feira, na Nazaré, distrito de Leiria, suspeitas de pertencerem a associação internacional que se dedicava a assaltar casas de norte a sul do país, afirmou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa.

As duas mulheres, de 22 e 32 anos, foram detidas na sexta-feira, por suspeita de furtos em residências, numa altura em que estariam a tentar abandonar o país, tendo sido intercetadas na Nazaré, depois de uma abordagem inicial por agentes da divisão de Loures, disse o Comando Metropolitano da PSP (Cometlis), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Após essa primeira abordagem, a PSP conseguiu perceber que as duas mulheres já estavam referenciadas por crimes de furtos em residências desde 2021, com a Divisão de Investigação Criminal da PSP a conseguir "efetuar correlações a crimes ocorridos no mês de junho de 2025 nas freguesias do Parque das Nações e dos Olivais", em Lisboa, aclarou.

"Os investigadores conseguiram apreender dinheiro e indumentária referenciada em sistemas CCTV das habitações alvo de furto, entre outra matéria probatória", acrescentou a PSP de Lisboa.

Segundo o Cometlis, as duas mulheres são suspeitas de pertencerem a "uma associação criminosa internacional que se dedica a criminalidade contra o património de forma itinerante, em particular, furtos em residências de norte a sul do país".

Após primeiro interrogatório judicial, as duas mulheres ficaram em prisão preventiva, afirmou.