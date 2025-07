Fogo em Alter do Chão combatido por mais de 100 operacionais e sete meios aéreos

Um incêndio agrícola que deflagrou este sábado no concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre, está a ser combatido por 105 operacionais apoiados por 24 veículos e sete meios aéreos, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 16:35, deflagrou no Monte dos Tapadões.

Segundo a mesma fonte, as chamas estão a consumir pasto e olival.

Às 17:50, referiu a fonte da Proteção Civil, estavam envolvidos no combate ao fogo 105 operacionais, apoiados por 24 veículos e sete meios aéreos.

A mesma fonte disse ainda que à mesma hora não havia registo de feridos nem de casas em risco.