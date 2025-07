Fogo no concelho de Alter do Chão dado como dominado

Um incêndio agrícola que deflagrou este domingo no concelho de Alter do Chão, no distrito de Portalegre, foi dado como dominado às 18:19, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o fogo, que deflagrou no Monte dos Tapadões, foi dado às 16:35, não tendo havido registo de feridos nem de habitações afetadas.

O fogo consumiu uma área de pasto e olival, adiantou.

Segundo o comando sub-regional, estiveram envolvidos no combate às chamas 110 operacionais, apoiados por 26 veículos e sete meios aéreos.

[notícia atualizada às 19h23]