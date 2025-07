GNR apreende 18 tuk-tuk em Lisboa e Sintra com matrículas e documentos falsos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou este domingo que apreendeu 18 veículos de animação turística, conhecidos por tuk-tuk, em Lisboa e Sintra, que eram conduzidos com recurso a falsificação de documentos e matrículas falsas.

"O Comando Territorial de Lisboa, através Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Carcavelos, no dia 11 de julho, apreendeu 18 veículos de animação turística, nos concelhos de Lisboa e Sintra", lê-se no comunicado.

"No seguimento de uma investigação que decorria há cerca de um ano, por falsificação de documentos, legalização e atribuição de matrículas aos veículos afetos a atividades de âmbito turístico, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dois mandados de busca em armazéns onde se encontravam as viaturas", acrescenta-se ainda no comunicado, que anuncia a apreensão de 18 veículos.

O processo seguiu para o Tribunal Judicial de Sintra.

Muito populares nos países asiáticos, estas motas transformadas para ter capacidade de transportar vários passageiros têm vindo a crescer de forma significativa em várias cidades portuguesas, nomeadamente Lisboa e Porto, e são muito utilizadas pelos turistas.

A Câmara de Lisboa atribuiu à EMEL competências de fiscalização e de aplicar multas por infrações ao Código da Estrada pelos tuk-tuk desde abril deste ano, altura em que entraram em vigor na capital diversas restrições de circulação destes veículos de turismo.

A circulação de tuk-tuk está proibida num total de 337 ruas de sete freguesias, nomeadamente Avenidas Novas, Arroios, Penha de França, São Vicente, Santo António, Misericórdia e Santa Maria Maior.