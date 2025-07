PJ detém cinco funcionários públicos dos portos de Setúbal e Sines por suspeita de corrupção

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, este domingo, cinco funcionários públicos dos portos de Setúbal e Sines por suspeitas da prática de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais.

Em comunicado, a PJ esclarece que no âmbito da operação “Porthos II” foram executados seis mandados de busca domiciliária e apreensão e cinco mandados de detenção fora de flagrante delito, emitidos pelo magistrado do Ministério Público titular do inquérito.

“Os factos sob investigação estão relacionados com a beneficiação de organizações criminosas internacionais, dedicadas à exportação de elevadas quantidades de cocaína, por via marítima, a partir da América Latina”, acrescenta a nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a polícia de investigação criminal, “estas organizações criminosas usam os portos marítimos nacionais como porta de entrada de estupefacientes, no continente europeu, dissimulados em diversos produtos acondicionados em contentores”.

A investigação criminal em curso teve origem na cooperação policial internacional, através de congéneres da PJ, e “permitiu a recolha de elementos probatórios complementares”, indica a PJ. Foi executada com a participação de 30 inspetores e seguranças da PJ, e é o culminar da operação “Porthos”, iniciada em fevereiro do corrente ano, no âmbito de inquérito dirigido pelo DCIAP.

De acordo com a Polícia Judiciária, a investigação criminal no presente inquérito prosseguirá, em articulação com outras unidades daquela polícia, visando determinar cabalmente a amplitude dos factos que integram o objeto do inquérito e a identificação de todos os seus responsáveis.

Os detidos serão presentes ao MP, na próxima segunda-feira.

Recorde-se que em fevereiro, quatro pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária no âmbito da operação “Porthos”, nos portos de Lisboa, Setúbal e Leiria.