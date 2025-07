Susto no Colombo com coluna de fumo provocada por curto-circuito

Um curto-circuito no quadro dos painéis fotovoltaicos da cobertura do Centro Comercial Colombro provocou uma coluna de fumo denso durante a tarde deste domingo.

Os efeitos do incidente foram visíveis do exterior do estabelecimento, mas não há registo de feridos nem de danos significativos.

À Renascença, fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa confirmou que a situação já está resolvida, sem ter sido necessário proceder à evacuação do espaço.