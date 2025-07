Veiga Anjos defende maioria do capital da TAP nas mãos de privados

O ex-presidente do Comité de Reestruturação Económico-Financeira da TAP, Carlos Veiga Anjos, defende que, se é para privatizar a companhia aérea, o processo deve ser transparente e sem truques, com uma maioria confortável do capital entregue ao setor privado.

Carlos Veiga Anjos, que já integrou também o Conselho Geral e de Supervisão da transportadora aérea, apoia a privatização, mas alerta que, manter a maioria do capital nas mãos do Estado, pode dificultar a atração de investidores.

“Se é para privatizar a TAP, privatize-se abertamente e sem truques, cedendo uma maioria confortável do capital ao setor privado, em vez de estar assim sujeita a meios por cento para um lado ou meios por cento para o outro”, defende.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à Renascença, Veiga Anjos comenta a decisão recente do Governo de vender 49,9% do capital da TAP – 44,9% para investidores privados e 5% para os trabalhadores –, continuando a ser o acionista maioritário e garantindo, assim, que terá uma palavra a dizer em decisões críticas, como a manutenção do 'hub', da sede ou de rotas consideradas estratégicas para o país.

“Dá-me a impressão que isso é querer fazer sem querer”, diz, acrescentando que esta precaução não é importante, nem acontece com outras companhias aéreas.

“Não é importante. Nós temos a mania disso, do Estado. Vai ver as empresas de aviação estrangeiras e não existe essa precaução do Estado querer ter essas percentagens de capital. Os privados que comprarem a TAP estão interessados em fazer prosperar a empresa e ganhar dinheiro – eles não empatam dinheiro para perder dinheiro.”, remata.