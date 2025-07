Autocarro desgovernado atinge restaurante na Gare do Oriente

De acordo com as primeiras informações, não há registo de feridos.

Um autocarro de passageiros desgovernado atingiu esta segunda-feira à tarde um restaurante na Gare do Oriente, em Lisboa.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo a subir o passeio, só parando quando chocou com o restaurante chinês, e ouve-se pessoas a gritar.

"Estava a servir os clientes, ouvi um grande barulho, fiquei assustada, entrou imenso vidro, ainda bem que ninguém ficou magoado. As pessoas estavam sentadas lá mais para dentro", disse à CMTV a funcionário do estabelecimento comercial.

Em dezembro do ano passado, um autocarro da Rede Expressos atingiu um táxi e snack bar na Gare do Oriente, sem provocar feridos.

Em outubro de 2023, um acidente com um autocarro da Carris Metropolitana provocou quatro feridos, dos quais três com gravidade. Testemunhas disseram que o veículo pesado estava parado quando começou a circular em direção à gare, imobilizando-se após embater num banco do passeio.

O terminal da Gare do Oriente, no Parque das Nações, é utilizado diariamente por milhares de pessoas utentes do serviço de comboios, autocarros, metropolitano e de táxis.

