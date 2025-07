Avião de combate a incêndios faz amaragem de emergência no rio Arade

Um avião de combate a incêndios amarou de emergência esta segunda-feira à tarde no rio Arade, no Algarve, alegadamente devido a um problema no trem de aterragem.

A informação é avançada pela Autoridade Marítima Nacional, que prestou auxílio ao piloto através dos elementos da Capitania e do Comando Local da Polícia Marítima de Portimão e dos tripulantes da Estação Salva-vidas Ferragudo.

O alerta para a amaragem de emergência no rio Arade foi dado pelas 17h48.

"À chegada ao local, localizou-se a aeronave, tendo-se verificado que o piloto se encontrava bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, e que o avião apresentava flutuabilidade positiva", adianta a Autoridade Marítima Nacional.

Os tripulantes da Estação Salva-vidas rebocaram, posteriormente, a aeronave para a rampa do cais do Calhau, na boca do rio Arade.