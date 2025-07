​Crianças hospitalizadas após comerem gomas com droga

Três crianças, entre os nove e 10 anos, foram assistidas no Hospital Padre Américo, em Penafiel, após comerem gomas com haxixe em casa da avó.



O incidente aconteceu no domingo, em Paços de Ferreira.

As crianças já receberam alta, apurou a Renascença. A última deixou o hospital esta segunda-feira.

Uma outra criança também comeu gomas com haxixe, mas não precisou de assistência hospitalar.

As crianças viram as guloseimas no frigorífico e a avó deu autorização para comerem, desconhecendo que se tratavam de gomas com droga, noticiou o Jornal de Notícias.

O haxixe pertenceria ao pai de uma das crianças e teria teor de substância psicoativa acima do limite legal.

O caso foi comunicado ao tribunal e à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.