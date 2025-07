Desalojados em bairro de Loures vão pernoitar em tendas e na igreja do Talude

As famílias desalojadas esta segunda-feira em Loures, após a demolição de 51 habitações precárias no Bairro do Talude, vão pernoitar esta noite em tendas e numa igreja local, disse à agência Lusa fonte do movimento Vida Justa.

"São 62 crianças que vão hoje parar à rua. O apoio da Câmara de Loures a estas pessoas volta a não ser nenhum", afirmou Miguel Dores, do movimento Vida Justa.

Em causa está a demolição esta tarde de 51 casas autoconstruídas, segundo número indicado pela Câmara Municipal de Loures, no Bairro do Talude Militar, neste concelho do distrito de Lisboa.