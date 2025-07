Escolas aindam não receberam resultados dos exames de 9.º ano

A data para a afixação de pautas dos resultados dos exames nacionais do 9.º ano é esta terça-feira, mas o Movimento Escola Pública alerta que muitas escolas ainda não receberam os resultados das provas.

À Renascença, a porta-voz Cristina Mota manifesta preocupação depois de ter recebido informações de vários estabelecimentos de ensino de norte a sul do país que não receberam os resultados para afixar amanhã.

"Chegaram efetivamente os resultados dos exames do ensino secundário, mas as provas finais de 9.º ano não chegaram, com as escolas a receberem a informação de que os mesmos não foram homologados pelo Júri Nacional de Exames", afirma a responsável, que refere que os resultados eram esperados esta segunda-feira, para serem afixados em pauta na terça.

Cristina Mota acrescenta que tem conhecimento de que em várias escolas tiveram de ser adiadas as reuniões dos Conselhos de Turma, onde vão ser retificadas as pautas, tendo em conta os resultados dos exames e das provas finais.

A porta-voz do Movimento Missão Escola Pública diz que está em causa o rigor e a fiabilidade da avaliação dos alunos e defende que o formato digital das provas não é o mais adequado.

"Desde o início do ano letivo que temos vindo a alertar para a falta de condições para a aplicabilidade das provas no formato digital e temos tido evidências de que tínhamos fundamento para as preocupações", diz, relembrando a quebra de sigilo na prova de Matemática e problemas técnicos durante as provas.

A responsável da Missão Escola Pública lamenta ainda o "curto prazo" que é dado para a inscrição na segunda fase dos exames, que tem início na sexta-feira com o exame de Português de 9.º ano.