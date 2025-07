Estudo SEDES. Agenda política é o maior contributo para aumento do crime nos media

No estudo dedicado à segurança e defesa, a SEDES insiste na criação de um Serviço Nacional de Cidadania para Portuga l.

Entre 2000 e 2024, a referência a crimes nas primeiras páginas aumentou 130%, enquanto a criminalidade diminuiu 1,3% . Os dados constam do relatório da SEDES – Associação para o Desenvolvimento Economico e Social, divulgado esta segunda-feira.

“O grande fator influenciador tem sido, sobretudo, alguns partidos terem incluído a segurança na agenda política, independentemente, de Portugal continuar a ser um dos países mais seguros do mundo”, aponta o responsável. “Os jornalistas têm as suas normas, têm rigor, têm verdade e, obviamente, vão ao encontro da notícia”, acrescenta.

O discurso político é “o grande fator influenciador” para o aumento da presença da criminalidade nos media. A ideia foi defendida, esta segunda-feira, por Vieira Borges, coordenador do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES , que aponta o uso da segurança como argumento político para justificar o destaque dos crimes nos meios de comunicação, apesar da descida da criminalidade.

Trata-se de um programa em que o objetivo é envolver os jovens em setores como a saúde ou a proteção civil.

Trata-se de “um serviço voluntário de 6 a 12 meses com tendência para ser mais tarde obrigatório”, resume Vieira Borges, explicando que a ideia é dar competências ao mais novos que lhes permita ter “mais facilidades no acesso a emprego do Estado nas diferentes áreas onde trabalharam”.

A proposta não é nova. Foi apresentada em 2021. Está agora “mais consolidada”, reconhece Vieira Borges, que acredita que só não avança, sobretudo, devido a “limitações financeiras”. Uma questão que “pode ser trabalhada”, reconhece. Por outro lado, acrescenta, outra questão é a “associação incorreta que se tem feito com o serviço militar obrigatório”. “Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra”, remata.

Sobre a “Indústria de Defesa em Portugal”, um dos quatro eixos do estudo, Vieira Borges aponta duas estratégias para que o setor se assuma como uma oportunidade para o país.

Desde logo, que o país “estabeleça prioridades para que toda a ente saiba quais as áreas a investir”, aponta o responsável, defendendo, por outro lado, a participação em “consórcios internacionais” em que “as leis comunitárias não condicionem a participação de empresas portuguesas”, alerta.

As conclusões do relatório da SEDES sobre “Indústria e defesa em Portugal” deverão ser apresentadas na integra em conferência de imprensa, ainda, este mês pelo presidente da Associação de Desenvolvimento Económico e Social, Álvaro Beleza.