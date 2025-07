Ex-motorista de Eduardo Cabrita condenado a prisão com pena suspensa

O ex-motorista de Eduardo Cabrita foi, esta segunda-feira, condenado pelo tribunal de Évora a 14 meses de prisão com pena suspensa, de acordo com a SIC Notícias. Marco Pontes era o único arguido na sequência de um atropelamento fatal enquanto o antigo ministro da Administração Interna era transportado pela viatura oficial.

O homem foi considerado culpado do crime de homicídio por negligência grosseira, no atropelamento de um trabalhador, Nuno Santos, na A6, a 18 de junho de 2021. Na altura ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita demitiu-se meses depois, a 3 de dezembro de 2021, quando o motorista foi acusado pelo Ministério Público.

Além da pena suspensa de 14 meses de prisão, Marco Pontes foi ainda condenado a nove meses de inibição de conduzir. Já a culpa do acidente foi repartida a meias entre o condutor e a vítima.

No arranque do julgamento, no dia 22 de maio, o ex-motorista disse não ter noção da velocidade a que seguia o carro, e afirmou ter sido surpreendido pela presença do peão a meio da faixa da esquerda da autoestrada, em que seguia.



O motorista disse ainda que não recebeu instruções sobre a velocidade da viatura, e que não havia pressa para regressar a Lisboa, depois de uma deslocação do então ministro a Portalegre.

[notícia atualizada às 12h23]