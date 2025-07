Liga dos Bombeiros disponível para reforçar emergência pré-hospitalar

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) mostrou-se esta segunda-feira disponível para reforçar o dispositivo especial de emergência pré-hospitalar em todo o país, nomeadamente na Península de Setúbal, área mais fustigada pelo encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia.

O anúncio de António Nunes surge após ter estado reunido com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, nas instalações do Ministério, em Lisboa, onde também estiveram presentes os representantes da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

"Há um dispositivo que já tínhamos acordado há algum tempo com o INEM, que era do dispositivo de emergência pré-hospitalar, com 38 ambulâncias de reforço. A questão que se veio a colocar é se podemos reavaliar algumas situações, se houver necessidade, ou até mesmo aumentar esse número para fazer face ao encerramento das urgências obstétricas em Setúbal e, nalguns pontos do país, como (...) na região centro, em Leiria, ou no Norte em Aveiro. Dissemos que sim. Estávamos disponíveis para ajudar a responder à emergência pré-hospitalar", disse o presidente da LBP.

Na semana passada, Ana Paula Martins anunciou, em entrevista à SIC, que o Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai ter a urgência de obstetrícia aberta 24 horas por dia a partir de 1 de setembro, com o reforço de médicos que estavam no privado e que vão integrar o SNS e reconheceu que a Península de Setúbal é a "área mais crítica" na resposta de ginecologia e obstetrícia.

De acordo com António Nunes, o encontro de hoje, que durou cerca de duas horas, teve como finalidade perceber se o dispositivo de emergência pré-hospitalar tinha capacidade para "responder a todos os pedidos de uma forma atempada e organizada".

"As 38 ambulâncias já tinham sido identificadas. Estão registadas desde outubro do ano passado. Foram 100, depois passaram para 60 e agora passaram para 38. Portanto, nós estamos com 38 meios adicionais alocados à emergência pré-hospitalar", lembrou.

António Nunes acrescentou que a LBP irá reunir-se com o INEM esta semana, em dia a definir, "para afinar um ou outro aspeto", sublinhando que "em termos gerais a questão está resolvida".