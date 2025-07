Moradores tentam impedir, mas demolição avança em Loures após intervenção policial com bastões

A demolição de casas autoconstruídas no Bairro do Talude Militar, em Loures, teve início esta segunda-feira por volta do meio-dia, numa operação ordenada pelo município e precedida por confrontos entre moradores e a polícia. Pouco antes do arranque dos trabalhos, a polícia interveio para dispersar um grupo de residentes que tentava impedir a entrada da maquinaria. Agentes da Equipa de Intervenção Rápida da PSP usaram bastões para afastar os manifestantes, tendo uma pessoa sido arrastada pelo chão, confirmou a agência Lusa no local. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Após o reforço do contingente policial, a máquina avançou com as demolições, começando pela casa número 1.062, situada na entrada do bairro. Durante toda a manhã, o ambiente foi marcado por tensão entre os moradores e as forças de segurança, num cenário que tem vindo a repetir-se no bairro, situado no distrito de Lisboa. A vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Loures, Sónia Paixão, esteve presente junto à entrada do Talude Militar, mas recusou-se a prestar declarações aos jornalistas no interior do bairro.



Câmara de Loures assume responsabilidade A Câmara Municipal de Loures acabou por assumir a demolição de 64 casas autoconstruídas no Bairro do Talude Militar, onde vivem 161 pessoas, e esclareceu que a operação policial no local decorre sob comando da autarquia. "A Câmara Municipal de Loures não permitirá a construção e a continuidade da construção desta realidade que são as barracas no concelho de Loures", afirmou a vereadora com o pelouro da Polícia Municipal, Paula Magalhães (PS). Em declarações à Lusa e à Antena 1, a autarca de Loures falava a cerca de 200 metros da entrada do Bairro do Talude Militar, onde está em curso a demolição de barracas, depois de os moradores terem sido notificados na sexta-feira pelo município, localizado no distrito de Lisboa. "Foram notificados com as 48 horas que a lei obriga", indicou Paula Magalhães. Sobre o facto de essas 48 horas serem durante o fim de semana, o que impede qualquer ação no sistema judicial português, a autarca do PS respondeu que é o tempo para os moradores poderem retirar os seus pertences das barracas, "que é o objetivo da notificação".

Relativamente à operação policial no Bairro do Talude Militar, inclusive com o uso da força para afastar os moradores, a vereadora da Polícia Municipal disse que a mesma "está sob o comando da câmara municipal", explicando que os avanços e recuos no processo de demolição "são logísticos". "Os avanços e recuos são em função das possibilidades que a polícia vê para a concretização dos trabalhos, tendo em conta que os moradores, ou seja, as pessoas que estão a ocupar estas barracas não retiraram os seus pertences e, portanto, há aqui alguma atenção a ter", expôs. Quanto à ausência de um mandado judicial para a realização desta operação, até considerando que há moradores que avançaram com providências cautelares para travar as demolições, a autarca disse que há uma providência cautelar "que foi interposta para uma das barracas", que inclui outras quatro casas autoconstruídas que "não estão inseridas no lote a demolir no dia de hoje". "Estão a tentar utilizá-la para um território que não é", acusou Paula Magalhães, referindo-se à providência cautelar. Em relação ao pedido dos moradores para uma reunião com o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão (PS), antes de se avançar com as demolições, a vereadora admitiu que a autarquia não se disponibilizou para tal, por considerar que "não existe essa necessidade", nem o processo administrativo obriga a tal.