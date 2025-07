Moradores tentam impedir, mas demolição avança em Loures após intervenção policial com bastões

Pouco antes do arranque dos trabalhos, a polícia interveio para dispersar um grupo de residentes que tentava impedir a entrada da maquinaria. Agentes da Equipa de Intervenção Rápida da PSP usaram bastões para afastar os manifestantes, tendo uma pessoa sido arrastada pelo chão, confirmou a agência Lusa no local.

A demolição de casas autoconstruídas no Bairro do Talude Militar, em Loures, teve início esta segunda-feira por volta do meio-dia, n uma operação ordenada pelo município e precedida por confrontos entre moradores e a polícia.

Após o reforço do contingente policial, a máquina avançou com as demolições, começando pela casa número 1.062, situada na entrada do bairro.

Durante toda a manhã, o ambiente foi marcado por tensão entre os moradores e as forças de segurança, num cenário que tem vindo a repetir-se no bairro, situado no distrito de Lisboa.