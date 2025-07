Mulher de 80 anos morre atropelada por camião na Gafanha da Nazaré

Uma mulher com cerca de 80 anos morreu, esta segunda-feira, na sequência de um atropelamento por um veículo pesado de mercadorias na Gafanha da Nazaré, no concelho de Ílhavo, distrito de Aveiro.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, o alerta foi dado por volta das 11h00.

Segundo a GNR, o atropelamento ocorreu na Rua do Forte da Barra, junto ao Jardim Oudinot. A vítima foi colhida por um camião e o óbito foi declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

No local estiveram os Bombeiros de Ílhavo, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro e militares da GNR.