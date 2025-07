Novo Hospital de Sintra é inaugurado esta segunda-feira

O novo Hospital de Sintra vai ser inaugurado esta segunda-feira para aliviar a pressão do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), integrado na unidade local de saúde (ULS) Amadora-Sintra, após a sua construção ter sido iniciada em 2021.

A nova unidade hospitalar vai dar apoio ao Hospital Amadora-Sintra, um dos maiores na região de Lisboa e Vale do Tejo, passando a atender os casos não urgentes no serviço de urgência.

A inauguração acontece dois dias depois de o novo hospital abrir o serviço de urgência básica (SUB).

De acordo com o presidente do conselho de administração da ULS Amadora-Sintra, Carlos Sá, o hospital vai entrar em funcionamento de forma faseada.

Após abertura do SUB no sábado, a unidade hospitalar abre esta segunda-feira a atividade cirúrgica e de internamento.

O SUB do novo Hospital de Sintra entrou em funcionamento dois dias depois de ter sido suspenso temporariamente em Mem-Martins, devido à transferência de serviços, na semana passada.

Carlos Sá disse que o novo hospital vai “permitir cuidados mais diferenciados e mais próximos das populações” de Amadora e Sintra, “quer ao nível da consulta, quer ao nível cirúrgico, quer ao nível do internamento, e também, naturalmente, da urgência”.

O novo Hospital de Sintra, que começou a ser construído há quatro anos, está situado no Casal da Cavaleira, freguesia de Algueirão-Mem Martins, com área coberta de 10.500 metros quadrados e descoberta de 49.000 m2.

Representa um investimento total de cerca de 81 milhões de euros e irá beneficiar 550 mil utentes.

O presidente do conselho de administração da ULS Amadora-Sintra indicou que a construção do edifício ascendeu a 63,8 milhões de euros, enquanto a aquisição de equipamentos e imobiliário a mais de cerca de 17 milhões de euros.

O Hospital de Sintra conta com serviço de ambulatório, consultas externas e exames, unidade de saúde mental, medicina física de reabilitação, central de colheitas e os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, unidade de cirurgia de ambulatório com bloco de cirurgia e recobro.

Dispõe também de um serviço de urgência básica para fazer cerca 60 mil urgências, cerca de metade das realizadas no Hospital Amadora-Sintra, de 60 camas de internamento, Farmácia, unidade de esterilização e ainda um espaço para ensino e formação.