​Novo Hospital de Sintra. "É um privilégio termos um hospital aqui"

Alívio e entusiasmo são os sentimentos que se verificam junto da população de Algueirão-Mem Martins, depois de inaugurado o novo Hospital de Sintra.

A população recebeu a abertura do novo hospital com palavras de reconhecimento e gratidão, expressando a esperança de que a nova infraestrutura possa marcar uma mudança real no dia a dia das famílias.

Catarina, de 71 anos, vive no bairro da Cavaleira e, por questões de saúde, vê-se obrigada a deslocar-se com frequência a unidades hospitalares. Até agora, esse percurso levava-lhe cerca de uma hora. A abertura do novo hospital é, para si, uma verdadeira transformação.

“É um grande privilégio para nós. Eu moro mesmo aqui, é só um saltinho até às urgências. Em vez de termos de ir às urgências na Amadora, podemos ir aqui, é muito mais perto. Vou ser sincera: com o hospital não dá vontade de ir para lado nenhum, porque temos tudo”, afirmou com visível satisfação.

A proximidade é um dos fatores mais valorizados pelos utentes. Para muitos, significa menos tempo perdido em transportes e menos esforço físico, especialmente para os mais idosos ou com mobilidade reduzida. Adelino Marinho, de 80 anos, vê neste novo hospital uma esperança para melhorar o apoio a quem mais precisa.

“É bom para a comunidade e não só. Dar assistência aos pacientes, porque hoje em dia há muito gente que precisa de assistência médica e não há”, comentou, referindo-se às dificuldades de acesso que marcaram os últimos anos para muitos habitantes do concelho.

Lemba, de 59 anos, partilha do mesmo sentimento. Recorda que demorava quase uma hora de transportes públicos para chegar ao hospital da Amadora e realça como essa realidade vai mudar com a nova unidade mais próxima.

“A importância de ter um hospital aqui é muito grande. É um privilégio termos um hospital aqui , sendo que nós íamos ao hospital na Amadora e ficávamos 50 minutos em transportes. Neste momento já podemos sair de casa e ir diretamente ao hospital”, afirmou, sublinhando o impacto direto que esta mudança tem na sua vida.

A população espera agora que a qualidade dos serviços acompanhe a modernidade da infraestrutura, com médicos, enfermeiros e técnicos suficientes para garantir um atendimento célere e eficaz. Ao mesmo tempo, espera-se que o novo hospital contribua para melhorar a articulação entre os cuidados de saúde primários e hospitalares, aliviando os centros de saúde e reduzindo as idas desnecessárias às urgências.

A nova unidade é inaugurada ao final da manhã desta segunda-feira pelo primeiro-ministro. A estrutura vem dar resposta à crescente necessidade de cuidados de saúde de proximidade num concelho em constante crescimento populacional, onde as queixas sobre a insuficiência de infraestruturas médicas têm sido frequentes.

Até agora, a maioria da população da região era obrigada a recorrer ao Hospital Amadora-Sintra, o que implicava longas deslocações, congestionamentos e tempos de espera elevados. Com a abertura desta nova unidade, espera-se um alívio significativo na pressão sobre os serviços de urgência e consultas, assim como um maior conforto e dignidade no acesso à saúde.